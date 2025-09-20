TEMAS DE HOY:

Seis obispos bolivianos se reunieron con el Papa León XIV y lo invitaron a visitar el país

La visita incluyó una misa con la comunidad boliviana en Roma y continuará con un viaje a Alemania para fortalecer lazos eclesiásticos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

20/09/2025 19:16

Foto: Conferencia Episcopal Boliviana
Vaticano

Este sábado 20 de septiembre, seis obispos de Bolivia, encabezados por el monseñor Aurelio Pesoa Ribera, presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, se reunieron en Roma con el Papa León XIV.

Durante esta audiencia los prelados transmitieron el saludo de la iglesia boliviana y le hicieron una invitación para que visite Bolivia en el futuro.

Los obispos compartieron, durante el encuentro, sus preocupaciones pastorales y fortalecieron los vínculos con el pontífice, bajo el compromiso con la misión evangelizadora en el país.

Por la noche los obispos celebraron una misa en la iglesia del sagrado corazón, junto con la comunidad boliviana que reside en roma. Esta será la ultima actividad de su visita oficial a la santa sede.

Después de su estancia en roma, los obispos viajaran a Alemania para visitar las diócesis de Tréveris y Hildesheim, continuando así su agenda pastoral.

