Seis obispos bolivianos se reunieron con el Papa León XIV y lo invitaron a visitar el país

Este sábado 20 de septiembre, seis obispos de Bolivia, encabezados por el monseñor Aurelio Pesoa Ribera, presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, se reunieron en Roma con el Papa León XIV.

Durante esta audiencia los prelados transmitieron el saludo de la iglesia boliviana y le hicieron una invitación para que visite Bolivia en el futuro.

Los obispos compartieron, durante el encuentro, sus preocupaciones pastorales y fortalecieron los vínculos con el pontífice, bajo el compromiso con la misión evangelizadora en el país.

Por la noche los obispos celebraron una misa en la iglesia del sagrado corazón, junto con la comunidad boliviana que reside en roma. Esta será la ultima actividad de su visita oficial a la santa sede.

Después de su estancia en roma, los obispos viajaran a Alemania para visitar las diócesis de Tréveris y Hildesheim, continuando así su agenda pastoral.

