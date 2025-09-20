Reportan el hallazgo del cuerpo de dos menores en el Río Parapetí

Este sábado los Bomberos Voluntarios UUBR Destacamento Camiri informaron el hallazgo del cuerpo de dos menores de edad que fallecieron ahogados en el río Parapetí.

Brayan Josué y Matías, los niños reportados por su madre como desaparecidos el día de ayer viernes.

Según el reporte, tras dos horas de patrullaje, comunarios de la zona del Puente Viejo se comunicaron con los Bomberos Voluntarios e informaron que unos pescadores habrían encontrado un cuerpo flotando en el río.

“Nuestros voluntarios se trasladaron al lugar y constataron que se trataba del menor de los dos hermanos, Matías, cuyo cuerpo ya había sido levantado legalmente por la Policía Boliviana”, señala en informe.

El segundo cuerpo fue encontrado, este sábado, por una pareja de comunarios que avistó el cuerpo del segundo menor, Brayan Josué, a orillas del río.

La Policía Boliviana llegó hasta el lugar para realizar el levantamiento legal del cuerpo, que posteriormente fue trasladado a su domicilio para ser velado junto a sus seres queridos.

