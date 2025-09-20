Dictan detención preventiva para el exgerente de YPFB Logística por el caso Botrading

Tras el desarrollo de la audiencia de medidas cautelares en contra del exgerente de YPFB Logística, Félix Cruz Taca, la justicia determinó enviarlo con detención preventiva a la cárcel de San Pedro de La Paz, dentro del proceso de investigación por el caso denominado “Botrading”.

Cruz, deberá ser recluido por el lapso de cuatro meses y su abogado denunció que, durante la audiencia, se habría vulnerado los derechos de la defensa.

“La autoridad jurisdiccional dispuso la detención preventiva, pero no tomó en cuenta la probabilidad de autoría ni los riesgos procesales. Además, se produjo una irregularidad porque el juez cortó los micrófonos de la defensa e impidió culminar la presentación de los argumentos que teníamos preparados”, señaló su abogado, Álvaro Guzmán.

Guzmán denunció que la audiencia debía realizarse de manera presencial, pero debido a la extensión de documentos, se habría hecho la modificación a modalidad virtual.

“Teníamos más de 400 fojas para revisar, pero la autoridad quería que las escaneemos y presentemos de forma virtual, lo que era imposible”, añadió Guzmán.

El abogado insistió en la inocencia de su defendido, asegurando que no habría realizado la firma de contratos.

"No existe ningún contrato firmado por él ni responsabilidad en la contratación de Botrading. Las decisiones de compra de acciones y firma de contratos corresponden a la directiva de YPFB Corporación, no a mi defendido”, afirmó el abogado.

La defensa apelará a la resolución judicial y solicitaron que los antecedentes sean remitidos a la sala de turno para su revisión.

