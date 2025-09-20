¡Emocionó las redes! Una niña abrazó y besó a Shakira en su último concierto

Ocurrió en el último concierto de Shakira en la ciudad de México, la cantante colombiana caminaba por la pasarela y vio a una niña que no dejaba de gritar de emoción, entonces se acercó a ella para darle un abrazo.

Al tenerla tan cerca, la niña ya no quiso solarla, la besó en la mejilla y la frente y no dejó de mostrar su emoción.

El video se hizo viral en redes sociales, y muchos de los fanáticos dijeron verse identificados con la niña, asegurando que ellos reaccionarían de la misma manera al tener a su artista favorita, tan cerca.

Shakira cerró de manera espectacular su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ por México en el Estadio GNP en la capital del país, con un show histórico. La intérprete colombiana estableció un récord de 12 shows con llenos totales.

Para cerrar con broche de oro, la cantante tuvo como invitada especial a Danna, quien anteriormente ya la había acompañado en otro de sus conciertos en el mismo lugar.

Video:

Mira la programación en Red Uno Play