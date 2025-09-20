TEMAS DE HOY:
“Nos golpeó por detrás”; Moto con tres ocupantes impactó con un vehículo en la ruta a Cotoca

Las terribles imágenes del accidente conmocionaron a los conductores y vecinos de la zona, tres personas resultaron heridas.

Red Uno de Bolivia

20/09/2025 17:27

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El accidente de tránsito generó preocupación entre los transportistas y vecinos de la carretera a Cotoca, debido a que una motocicleta que transportaba a tres personas, llegó a impactar con un vehículo que circulaba por delante y sobre la vía.

Los ocupantes del vehículo de cuatro ruedas, señalaron que no circulaban a velocidad y que repentinamente sintieron el golpe en la parte trasera.

“Nos golpeó por atrás, nosotros veníamos en este carril interno y nos golpeó de atrás, no estábamos yendo rápido”, afirmó una de las ocupantes del vehículo involucrado en el accidente.

 

Los tres heridos que circulaban en la motocicleta, quedaron en el piso, y fueron auxiliados por algunos transportistas y vecinos que contactaron a grupos de emergencia.

Los heridos fueron trasladados a un hospital para verificar su estado de salud, en tanto, personal de la Dirección de Tránsito, inició con el proceso de investigación del accidente para determinar responsabilidades.

