Detienen en Brasil a presidente de una hinchada del Flamengo y a otros siete por asesinato

La Policía Civil de Río de Janeiro detuvo este sábado a ocho acusados del asesinato de Rodrigo José da Silva Sant'anna, un hincha del Vasco da Gama que fue asesinado el pasado 11 de septiembre en las proximidades del estadio Nilton Santos, según informaron las fuerzas de seguridad.



De acuerdo a medios oficiales, uno de los ocho detenidos es el presidente de la hinchada 'Torcida Jovem do Flamengo', Tiago de Souza Câmara Melo, más conocido como Boinha. Todos fueron identificados gracias al análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad.



El crimen sucedió el pasado 11 de septiembre, día del partido por los cuartos de final de la Copa de Brasil en el estadio Nilton Santos, que resultó en la eliminación por penales del Botafogo a manos del Vasco da Gama.



Rodrigo José da Silva estaba reunido con otros hinchas del Vasco en un barrio de la zona norte de Río, a aproximadamente siete kilómetros del estadio. De acuerdo con el comunicado de la policía, fue interceptado por un grupo de criminales que se identificaron como aficionados de un tercer equipo, que "nada tenía que ver con la disputa deportiva" de esa noche.



Dichos criminales, que finalmente fueron detenidos este sábado, atacaron a la víctima con fuegos artificiales y testigos declararon haber escuchado al menos cuatro disparos de arma de fuego y uno de ellos impactó en la cabeza de Rodrigo, causando su fallecimiento.



Esta facción tiene un histórico de antecedentes criminales.



La hinchada 'Torcida Jovem do Flamengo' tiene antecedentes criminales. Recientemente, la Justicia brasileña prohibió el ingreso a sus asociados a todos los estadios y eventos deportivos de cualquier equipo por dos años, luego de que la Policía Militar denunciara su participación en tumultos, robos, invasiones a ómnibus y estaciones de tren, entre otros delitos.

