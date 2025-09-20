Ricardo Centurión rescata a Oriente Petrolero con un penal agónico ante Nacional Potosí

Con muchas emociones en el estadio Real Santa Cruz, O.Petrolero y Nacional empataron 2-2 en el partido de la fecha 21 de la División Profesional.

En un duelo de ida y vuelta, Oriente Petrolero alcanzó la ventaja inicial con un gol de jugada de Gilbert Álvarez al minuto 30 del primer tiempo. Lejos de intimidarse, Nacional Potosí reaccionó con dos anotaciones. Dubán Palacio fue el primero en igualar las cosas con un disparo en el minuto 18 de la segunda mitad. Luego, Pedro Azogue aumentó la diferencia otra vez de jugada (38' 2T). Y finalmente, el conjunto de Álvaro Peña consiguió la igualdad a través de un penal de Ricardo Centurión en el minuto 50 del segundo tiempo.

Ricardo Centurión se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Oriente Petrolero mostró su mejor nivel al marcar 1 gol.

Otro jugador importante en el partido fue Pedro Azogue. El mediocampista de Nacional Potosí fue el autor de 1 gol.

El director técnico de O.Petrolero, Álvaro Peña, planteó una estrategia 4-3-3 con Jorge Araúz en el arco; Marco Velasco, Jairo Quinteros, Sebastián Álvarez y Dieguito Rodríguez en la línea defensiva; Jordan Santacruz, Victor Cuellar y Rodrigo Amaral en el medio; y Ricardo Centurión, Walter Chalá y Gilbert Álvarez en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Leonardo Eguez se pararon con un esquema 4-3-3 con Saidt Mustafá bajo los tres palos; Edisson Restrepo, Saúl Torres, Luis Demiquel y Johan Arce en defensa; Andrés Torrico, Saulo Guerra y Pedro Azogue en la mitad de cancha; y Maximiliano Núñez, William Álvarez y Jorge Rojas en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Real Santa Cruz fue Gery Vargas Carreño.

O.Petrolero recibirá a Independiente Petrolero en la próxima jornada. Por el lado de Nacional jugará de local frente a GV San José.

Terminado el encuentro, el equipo local queda con 24 puntos y en el noveno lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 24 unidades y ocupa el octavo lugar en el torneo.

Cambios en Oriente Petrolero

45' 2T - Salieron Victor Cuellar por José Berdecio, Jorge Rojas por Dubán Palacio y Saulo Guerra por Óscar Baldomar

64' 2T - Salieron Walter Chalá por Jonathan Cristaldo y Rodrigo Amaral por Henry Vaca

80' 2T - Salieron Marco Velasco por Manuel Bonilla y William Álvarez por Luis Pavía

Amonestados en Oriente Petrolero:

23' 1T Victor Cuellar (Conducta antideportiva), 38' 1T Rodrigo Amaral (Conducta antideportiva), 45' 1T Ricardo Centurión (Conducta antideportiva), 34' 2T Dieguito Rodríguez (Conducta antideportiva) y 44' 2T Henry Vaca (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Nacional Potosí

65' 2T - Salió Maximiliano Núñez por Agustín Mansilla

91' 2T - Salieron Pedro Azogue por Nelson Amarilla y Dieguito Rodríguez por Carlos Abastoflor

Amonestados en Nacional Potosí:

30' 1T Luis Demiquel (Conducta antideportiva), 47' 1T Jorge Rojas (Conducta antideportiva), 5' 2T Johan Arce (Conducta antideportiva), 13' 2T Dubán Palacio (Conducta antideportiva) y 28' 2T Saúl Torres (Conducta antideportiva). CON INFORMACIÓN DE DATAFACTORY

