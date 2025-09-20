¡Atroz! Padre, tío y abuelo fueron acusados de abusar de una menor de 14 años en Santa Cruz

La denuncia se registró en el municipio de Mairana del departamento de Santa Cruz, donde tres personas, un padre, un tío y un abuelo, fueron acusados de abusar supuestamente de una menor de 14 años.

Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Santa Cruz, inició el proceso de investigación en contra de tres personas acusadas de abuso en contra de una menor de edad.

Cansada de los abusos, la menor había decidido escapar de su domicilio y tras ser encontrada en la zona de Pampa de la Isla, rompió el silencio y contó todos los graves hechos de los que habría sido víctima.

Según la denuncia presentada ante la Policía el padre de la menor le realizaba toques impúdicos desde hace varios años atrás, en tanto su tío, le enviaba mensajes acosándola, finalmente reveló que su abuelo había abusado sexualmente de ella hace semanas atrás y que no quiso denunciarlo, para evitar problemas dentro del entorno familiar.

La Policía ahora investiga el hecho, para determinar la veracidad de la denuncia, en tanto, la menor recibe apoyo por parte de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

