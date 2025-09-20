¡Se cansaron de la inseguridad!: Intentó asaltar a pasajeros de un autobús y fue brutalmente golpeado

Durante un intento de asalto pasajeros externaron su hartazgo social y sometieron a consecuencias inmediatas al criminal que ascendió a la unidad de transporte público, en su trayecto a Indios Verdes, en la colonia de San Rafael, en el municipio de Tlalnepantla.

Reportes de los violentos hechos aseguran que un hombre con un cuchillo ingresó al autobús con intenciones de despojar de sus pertenencias a los pasajeros, sin embargo, uno grupo de usuarios aprovecharon su distracción para golpearlo y echarlo del vehículo, durante el pasado 19 de septiembre.

Además, los pasajeros aprovecharon para desahogar su furia y frustración de la inseguridad en el transporte en el criminal, quien no pudo utilizar su arma blanca y fue brutalmente golpeado, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital regional para recibir atención médica, al norte del Estado de México.

Pasajeros dan brutal golpiza a asaltante

Las primeras versiones aseguran que el hombre, de 38 años de edad, gritó la usual frase "ya se la saben" al ingresar a la unidad y exigió la entrega de celulares y carteras, a bordo de un autobús de la empresa Autobuses México-Tlalnepantla y PISA.

Luego de la paliza que recibió el asaltante, identificado como José Giovanny "N", paramédicos del Grupo Fénix de Protección Civil acudieron para atender sus heridas y trasladarlo al nosocomio. Durante su atención se confirmó que la gravedad de los golpes.

Asaltante quedó tirado en la banqueta

Testigos aseguran que uno de los afectados informó a los oficiales sobre la golpiza que recibió el criminal, quien se negaba a soltar su cuchillo y finalmente terminó tirado sobre la banqueta.

