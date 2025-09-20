“El cambio soy yo”; Empacar te invita a visitar su stand en Expocruz

Arrancó la Expocruz 2025, y la empresa Empacar S.A. habilitó un espacio donde se busca generar conciencia en la población para el cuidado del medio ambiente y el uso de material reciclado.

Dentro de las actividades del stand, se muestran pequeños shows y eventos dirigidos a niños y adultos, donde se explica la importancia del reciclaje, cuidado de los animales y preservación de nuestro medio ambiente.

“Hemos tratado de presentar este año con ‘el cambio soy yo’, un recorrido para toda la familia. Tratando de explicar que en cada uno de los espacios donde nos movemos es posible unirnos a la sostenibilidad. Con pequeñas acciones, generando nuevos hábitos. Si es posible construir, cuidar más nuestro planeta y construir un país más sostenible”, señaló María Eugenia Terceros, responsable de Talento Humano Empacar.

Los mensajes de prevención también están dirigidas a los adultos y familias en general, y buscan fortalecer los hábitos que eviten riesgos en el medio ambiente, el agua y nuestros bosques.

“Los niños, decimos siempre que son la voz del mañana. Pero los papás, los adultos, somos los que actuamos en el presente”, agregó Terceros.

Dentro del stand, también podrás apreciar el trabajo y los productos que brinda la empresa, sobre todo con la temática del reciclaje.

“Nuestro mensaje es ese. Desde lo que ustedes pueden ver acá, nosotros lo producimos con cartón, cartón reciclado, que es reciclable, el mensaje no es solamente no es solamente mostrar productos, sino es mostrar conciencia y mostrarles cuáles son las acciones que cada uno puede hacer”, indicó Oscar Gamarra, gerente de Corrugado Empacar.

Empacar invita a la población a visitar su stand en la Expocruz, están ubicados frente al stand de Estados Unidos.

¡No te pierdas de esta hermosa e importante experiencia y ven a la Expocruz!

