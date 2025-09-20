Noboa convoca referendo sobre bases militares extranjeras en Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, convocó este viernes a un referendo nacional para que la ciudadanía decida si se permite el restablecimiento de bases militares extranjeras en el país y la conformación de una Asamblea Constituyente con 80 miembros para redactar una nueva Carta Magna.

El mandatario justificó la consulta como parte de su estrategia de guerra contra el crimen organizado, que en los últimos años ha incrementado los índices de violencia en el país.

Demanda de un “giro de 180 grados”

En su decreto, Noboa señaló que “la sociedad exige un giro de 180 grados en la visión y estructura del Estado” y que la impunidad ha normalizado la delincuencia en la nación.

Ecuador registró en 2023 una tasa de 47 asesinatos por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de la región.

Preguntas del referendo

Los ecuatorianos votarán sobre dos temas principales:

Si se elimina de la Constitución la prohibición de instalar bases militares extranjeras , como la que tuvo Estados Unidos en Manta hasta 2009.

Si se aprueba la creación de una Constituyente que redacte una nueva Constitución.

La consulta se proyecta para noviembre de 2025.

Reacciones y demandas de inconstitucionalidad

Tras el anuncio, la Corte Constitucional recordó que le corresponde garantizar que toda modificación se ajuste a los procedimientos legales. El tribunal indicó que ya recibió varias demandas de inconstitucionalidad contra la iniciativa.

Noboa ha criticado a la Corte por suspender temporalmente artículos de tres de sus leyes anticrimen, relacionadas con vigilancia sin orden judicial y la declaratoria de zonas de operación militar. En agosto, incluso encabezó una marcha contra la Corte en Quito.

Contexto de violencia

La tasa de homicidios en Ecuador creció de 6 por cada 100.000 habitantes en 2018 a 38 en 2024, según cifras oficiales. El país fue catalogado en 2024 como el más violento de Latinoamérica por el centro de estudios Insight Crime.

