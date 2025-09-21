TEMAS DE HOY:
Talleres sobre reproducción y leche de búfala marcan el inicio del Simposio

Estudiantes participaron en talleres prácticos con expertos de Rusia y Venezuela en reproducción y productos lácteos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

20/09/2025 21:05

Foto: Simposio de Búfalos de Bolivia 2025
Santa Cruz, Bolivia

En el marco del Año del Bicentenario, se desarrolla en los predios de la Expocruz el XI Simposio de Búfalos de las Américas y Europa, un evento de carácter internacional que reúne a expertos, productores y estudiantes vinculados al sector agropecuario y veterinario.

Durante esta jornada, estudiantes de veterinaria participaron en un taller práctico sobre manejo reproductivo en búfalos, donde pudieron aprender sobre anatomía y técnicas de reproducción asistida, guiados por especialistas de países como Rusia y Venezuela.

“Estamos en una actividad práctica con los estudiantes, reconociendo estructuras anatómicas del tracto reproductivo porque es la base para aplicar técnicas biotecnológicas como la inseminación y transferencia de embriones”, explicó Juan Carlos Gutiérrez, experto en el área.

Los estudiantes destacaron el valor del aprendizaje directo con animales y la posibilidad de fortalecer sus conocimientos con profesionales internacionales. “Esta experiencia nos ayuda a aprender con más habilidad sobre el útero del búfalo”, comentó uno de los participantes. Otro añadió: “Estamos aprendiendo mucho para ser lo más profesionales posible”.

Además, se realizó un taller de extracción y procesamiento de leche de búfala, donde los estudiantes conocieron el proceso de elaboración de quesos y otros productos derivados. “Los alumnos van a aprender a elaborar distintos productos a base de leche de búfala; en esta primera jornada se enfoca en quesos”, informó Franco Emanuel Vasile, especialista invitado.

La leche de búfala ha ganado reconocimiento por su alto valor nutricional. Según los expertos, tiene una mayor concentración de sólidos y menos colesterol que la leche de vaca, lo que la convierte en una opción atractiva tanto para la industria alimentaria como para los consumidores.

El simposio de criadores de búfalos de las Américas y Europa, se realizará del 20 al 26 de septiembre e incluirá cursos, exposiciones y el juzgamiento de ejemplares, programado para el 24 de septiembre.

