Listas de jurados salen este domingo y la presentación de excusas inician lunes

El Tribunal Electoral Departamental (TED) anunció que este domingo 21 de septiembre se publicarán en medios escritos las listas de jurados electorales que participarán en la segunda vuelta electoral del 19 de octubre.

"La ciudadanía va a poder verificar, a través de medios escritos, si ha sido designada como jurado", informó José Miguel Callejas, vicepresidente del TED en Santa Cruz.

Una vez conocidas las designaciones, los ciudadanos que tengan alguna causa justificada para no ejercer el cargo podrán presentar sus excusas desde el 22 hasta el 28 de septiembre. El procedimiento se realizará en oficinas de los tribunales departamentales o a través de un enlace que será habilitado en la página oficial del TED.

Entre las causales aceptadas para excusarse se encuentran motivos de salud (respaldados por un certificado médico), embarazo o lactancia (con documentos de respaldo como certificados médicos o de nacimiento), y razones laborales de fuerza mayor, debidamente justificadas con un certificado de trabajo.

También están habilitadas para excusarse las personas mayores de 60 años y aquellas que se encuentren fuera del país durante la jornada electoral.

El TED recordó a la población la importancia de revisar las listas y, en caso de corresponder, realizar el trámite de excusa dentro del plazo establecido para evitar sanciones.

Mira la programación en Red Uno Play