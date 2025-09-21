Con dos goles de Willie Barbosa, Independiente Petrolero venció a San Antonio Bulo Bulo

Independiente se impuso con doblete del delantero Willie Barbosa y derrotó a San Antonio 4-2 en la fecha 21 de la División Profesional. Los goles del partido para el local los anotaron Willie Barbosa (42' 1T y 1' 2T), Oscar Villalba (14' 2T) y Gustavo Cristaldo (38' 2T). Mientras que los goles de visitante los hizo Anthony Vásquez (47' 2T) y Wilfredo Soleto (1' 1T, en contra).

Willie Barbosa se alzó como el jugador más destacado del partido. El delantero de Independiente Petrolero mostró su mejor nivel al marcar 2 goles y rematar 2 veces al arco contrario.

Oscar Villalba se destacó también en el Estadio Patria. El atacante de Independiente Petrolero anotó 1 gol.

El técnico de Independiente, Rene Hinojosa, propuso una formación 4-4-2 con Johan Lopez en el arco; Diego Navarro, Rodrigo Ávila, Cristian López y Wilfredo Soleto en la línea defensiva; Juan Morales, Yesit Martínez, Thomaz Santos y Gustavo Cristaldo en el medio; y Oscar Villalba y Willie Barbosa en el ataque.

Por su parte, el equipo de Pedro Depablo salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Luca Giossa bajo los tres palos; Jorge Enrique Flores, Cristhian Valencia, Leonardo Justiniano y Widen Saucedo en defensa; Santiago Arce, Diego Mercado, Gustavo Mendoza y Hernán Rodríguez en la mitad de cancha; y Julio Herrera y Anthony Vásquez en la delantera.

El árbitro Luis Villarroel fue el encargado de supervisar el juego en el Estadio Patria.

En la siguiente fecha Independiente se enfrentará de visitante ante Oriente Petrolero, mientras que San Antonio jugará de local frente a The Strongest.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 27 puntos y se ubica en el séptimo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 28 unidades y está en el quinto lugar en el torneo.

Cambios en Independiente Petrolero

75' 2T - Salieron Thomaz Santos por Mauricio Chajtur y Diego Navarro por Ademar Rivera

86' 2T - Salió Rodrigo Ávila por Alexis Medina

88' 2T - Salió Oscar Villalba por Edwin Rivera

Cambios en San Antonio Bulo Bulo

45' 2T - Salieron Julio Herrera por Erwin Sánchez y Gustavo Mendoza por César Yucra

62' 2T - Salió Hernán Rodríguez por Adalid Terrazas

63' 2T - Salieron Santiago Arce por Rodrigo López y Jorge Enrique Flores por Lider Yanarico

Amonestados en San Antonio Bulo Bulo:

41' 1T Luca Giossa (Demorar el juego), 4' 2T Widen Saucedo (Conducta antideportiva) y 34' 2T Adalid Terrazas (Conducta antideportiva).

CON INFORMACIÓN DE DATAFACTORY.

Mira la programación en Red Uno Play