¿Cómo donar en la Teletón UNICEF 2025? Aquí te contamos todas las formas

Con la misión de recaudar 2,5 millones de bolivianos, la Teletón UNICEF 2025 invita a todos los bolivianos a convertirse en donantes solidarios este domingo 21 de septiembre. El evento, que se realizará por primera vez en el marco de la Expocruz y en alianza con Red Uno, ofrece diversas maneras para que el público pueda hacer sus aportes de forma sencilla y segura.

1. Donaciones en línea:

Los interesados pueden ingresar al sitio oficial de UNICEF Bolivia www.unicef.ong.bo, donde encontrarán un formulario para registrar sus datos y realizar su contribución desde cualquier parte del país.

2. Línea telefónica gratuita:

También está habilitado el número 800 10 9333, una línea gratuita donde voluntarios estarán atendiendo para guiar a los donantes en el proceso.

3. Código QR en pantalla y en el escenario:

Durante la transmisión y en el mismo campo ferial, se mostrará un código QR que permitirá a los asistentes y televidentes realizar su donación directamente desde su celular, escaneando con la cámara.

Rodrigo Fonseca, jefe de alianzas de UNICEF, resaltó que los donantes voluntarios también podrán participar en sorteos con premios como estadías en hoteles, pasajes aéreos y hasta un auto 0KM.

“Los recursos se destinan a varios programas de UNICEF, y este año parte de lo recaudado se enfocará en apoyar al Gobierno nacional para combatir el brote de sarampión y mejorar la cobertura sanitaria”, añadió Fonseca.

Mira la programación en Red Uno Play