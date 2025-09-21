Bolivia registra siete incendios activos: cuatro están en Santa Cruz

El ministro de Medio Ambiente y Agua, Álvaro Ruiz, informó que actualmente se registran siete incendios forestales activos en el país, cifra que considera manejable gracias a una mejor preparación y coordinación. El funcionario detalló que los focos de calor están siendo combatidos por el Comando Conjunto de Respuesta ante Eventos Adversos (CCREA).

Ruiz precisó que de los siete incendios, dos se localizan en Beni, uno en Cochabamba y cuatro en Santa Cruz. Aseguró que los esfuerzos se centran en combatir los incendios por aire y tierra, utilizando helicópteros para descargar agua y equipos en el terreno.

El ministro atribuyó la reducción del impacto de los incendios a la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, la reacción inmediata de los bomberos y la concienciación de la población. También destacó que se han iniciado 17 procesos penales y que se han presentado más de 100 denuncias a través de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) para sancionar a los responsables y generar un efecto disuasorio.

A pesar de los resultados positivos, Ruiz admitió que aún hay mucho por mejorar en las labores preventivas. Concluyó afirmando que el país está en mejores condiciones para enfrentar la temporada de incendios, en parte debido a la creciente conciencia de los sectores productivos e industriales.

