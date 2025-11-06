Llegan delegaciones a Bolivia para transmisión de mando presidencial

Esta madrugada empezaron a arribar delegaciones internacionales al país para participar del acto de transmisión de mando presidencial y asunción del presidente electo Rodrigo Paz Pereira para el período constitucional 2025–2030, previsto para este domingo en la sede de Gobierno, así lo ha confirmado el viceministro de Relaciones Exteriores, Elmer Catarina.

De acuerdo con la autoridad, han confirmado su presencia los presidentes de Chile, Gabriel Boric; de Paraguay, Santiago Peña; de Uruguay, Luis Lacalle Pou; de Ecuador, Daniel Noboa y de Argentina, Javier Milei.

“El presidente Milei está arribando al país mañana a Santa Cruz y estará en La Paz el sábado, en tanto los presidentes de Chile, Paraguay, Uruguay y Ecuador llegarán el sábado a la sede de Gobierno, el mismo día del acto”, informó Catarina.

Agregó que también han confirmado su presencia cuatro vicepresidentes, seis cancilleres y enviados especiales de presidentes de otras naciones invitadas. En total se aguarda la presencia de más de 30 delegaciones.

Desde el Perú, han confirmado que el primer el ministro, Ernesto Álvarez, viajará a La Paz el sábado 8 de noviembre para asistir a la asunción de mando del electo presidente de Bolivia, en representación del Ejecutivo peruano.

De igual manera, se confirmó que la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, llegará a Bolivia para participar en la ceremonia de transmisión de mando según confirmaron desde la oficina de la Unión Europea (UE) en Bolivia.

