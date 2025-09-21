TEMAS DE HOY:
Internacional

¿Quién era la presentadora de televisión que falleció en un accidente de avioneta?

La comunicadora, de 42 años, perdió la vida este sábado en un trágico accidente aéreo. Su trabajo la hizo una figura querida y respetada por la audiencia. 

21/09/2025 9:14

El adiós a Débora Estrella, la reconocida presentadora de Telediario. Imágenes: RRSS y Protección Civil Nuevo León
Nuevo León, México

El mundo del periodismo en México se encuentra de luto tras el fallecimiento de la periodista y conductora de televisión Débora Estrella, quien perdió la vida este sábado en un trágico accidente aéreo en el municipio de García, Nuevo León. La comunicadora, de 42 años, viajaba junto al piloto Bryan Ballesteros Argueta, quien también murió en el siniestro.

Una trayectoria dedicada a la comunicación

Nacida en Monterrey, Nuevo León, el 7 de agosto de 1982, Débora Estrella mostró desde joven una gran pasión por los medios. Mientras estudiaba Derecho en el ITESM, comenzó su carrera en la radio universitaria Frecuencia Tec, un paso que la llevaría a la televisión.

Su primer gran salto fue en TV Azteca Noreste, donde rápidamente se ganó el cariño del público como presentadora del clima. Su profesionalismo y carisma la convirtieron en una de las comunicadoras más reconocidas de la región.

En 2014, se integró al equipo de Hechos AM en TV Azteca, consolidando su carrera a nivel nacional. Dos años más tarde, regresó a Monterrey para unirse a Milenio TV, donde condujo un noticiario matutino.

A partir de 2018, se convirtió en el rostro principal del Telediario Matutino en Multimedios Televisión, además de conducir el Telediario CDMX los fines de semana. Su trabajo la hizo una figura querida y respetada por la audiencia a lo largo de todo el país.

