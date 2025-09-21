Conocida presentadora de televisión muere al estrellarse la avioneta en la que viajaba

Dos personas perdieron la vida la tarde del sábado tras desplomarse una avioneta dentro del Parque Industrial de García, Nuevo León. Una de las víctimas fue identificada como la presentadora de televisión Débora Estrella.

El trágico suceso ocurrió alrededor de las 19:00 horas, cuando la aeronave se precipitó sobre el Interpuerto de Ciudad Mitras, en el área de Paraje San José del Sector Lagos, en las cercanías del Río Pesquería. Al lugar se movilizaron inmediatamente equipos de Protección Civil de Nuevo León, Policía Municipal, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Una presentadora de televisión muere al estrellarse la avioneta en la que viajaba. Fotos: Protección Civil Nuevo León

En el interior de la avioneta, las autoridades confirmaron el hallazgo de dos personas sin vida. El alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, se trasladó al sitio y confirmó el fallecimiento de un hombre y una mujer.

“Lamento informarles que me encuentro en el lugar. Está confirmado el desplome de una aeronave tipo avioneta con 2 personas fallecidas, aparentemente una dama y un caballero, al interior de la pista y el Río Pesquería en el Parque Industrial Mitras. Estamos a la espera de Periciales para la extracción de los cuerpos”, detalló el alcalde en sus redes sociales.

Además, informó que su equipo continúa investigando para obtener las bitácoras de vuelo y brindar mayor información sobre las personas fallecidas, así como para revisar si contaban con los permisos correspondientes para realizar actividades de vuelo, según publica Infobae.

Una presentadora de televisión muere al estrellarse la avioneta en la que viajaba. Fotos: Protección Civil Nuevo León

Más tarde, el medio Milenio y Protección Civil del Estado confirmaron que la mujer era la reconocida conductora de Multimedios Monterrey, Débora Estrella. Hasta el momento, la identidad del segundo pasajero no ha sido revelada.

Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las causas del accidente. Según reportes preliminares, la avioneta habría realizado maniobras antes de caer. Se espera que en las próximas horas, la Fiscalía, en colaboración con Protección Civil e instancias federales, emita un dictamen oficial sobre lo sucedido. La zona del impacto ha sido acordonada para facilitar los trabajos de investigación y la extracción de los cuerpos.

Mira la programación en Red Uno Play