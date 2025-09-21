Todo listo para el Teletón 2025 este domingo en Expocruz y en vivo por Red Uno

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de miles de niños en situación de vulnerabilidad en Bolivia, UNICEF realizará la Teletón 2025, una jornada solidaria que busca recaudar más de 2,5 millones de bolivianos.

El evento se llevará a cabo en los predios de la Expocruz, este domingo 21 de septiembre, y será transmitido en vivo a nivel nacional por la Red Uno desde las 18:00 hasta las 22:00 horas, con la participación de artistas nacionales e internacionales, además de juegos, concursos, bailes y sorteos dirigidos a toda la familia.

La campaña llega en un contexto preocupante. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de 8.000 niños viven en situación de calle en el país. Sin embargo, otras estimaciones elevan la cifra a 18.000 personas en situación de calle, de las cuales cerca del 35% serían menores de edad.

Además de la situación de calle, los niños en Bolivia enfrentan desafíos como la pobreza, la falta de acceso a la educación y la atención médica insuficiente, factores que limitan su desarrollo y bienestar.

Los fondos recaudados durante la jornada serán destinados a programas de atención integral para la niñez en riesgo, incluyendo apoyo educativo, atención en salud, protección y fortalecimiento familiar.

UNICEF invitó a la ciudadanía a participar activamente, ya sea asistiendo al evento en la Expocruz o realizando donaciones a través de los canales habilitados.

Mira la programación en Red Uno Play