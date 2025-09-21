TEMAS DE HOY:
abusador serial en Oruro Hombre sindicado de estafa terrenos de la exFiscalía

Policial

Hallan cocaína de alta pureza camuflada en percheros de ropa que tenían como destino Hong Kong

Fue el can antidroga, de nombre Jade, quien alertó a su guía sobre la presencia de sustancias ilícitas dentro de una caja de cartón.

Milen Saavedra

21/09/2025 9:37

Santa Cruz, Bolivia

Un operativo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) en la ciudad de Santa Cruz culminó con el hallazgo de una importante cantidad de cocaína de alta pureza. La droga, que tenía como destino Hong Kong, se encontraba ingeniosamente camuflada en percheros de ropa.

El descubrimiento se produjo durante un control de rutina realizado por el Grupo Especial de Control de Aeropuertos (GECA) en un depósito de encomiendas y mensajería ubicado en el quinto anillo y la avenida Alemana. Fue el can antidroga, de nombre Jade, quien alertó a su guía sobre la presencia de sustancias ilícitas dentro de una caja de cartón.

Al inspeccionar el paquete, los agentes encontraron cuatro percheros de madera que, al ser examinados, revelaron una sustancia blanquecina. La prueba de campo confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína.

El caso fue puesto a conocimiento del Ministerio Público para dar inicio a las investigaciones. Las autoridades están trabajando para determinar la identidad del remitente y del destinatario de la encomienda, con el objetivo de establecer responsabilidades y desmantelar la red de tráfico.

 

