El boliviano Leo Zabala se hizo sentir en el marcador con un remate potente desde el borde del área grande, tras un tiro de esquina, en el partido donde Cancún cayó frente a Jaiva Brava por la segunda división mexicana.

El tanto del espigado defensor llegó a los 55 minutos, cuando conectó de primera con pierna derecha y mandó el balón al fondo de las redes. A pesar de la derrota, Zabala, convocable para la selección boliviana, dejó en claro que además de defender, también tiene cualidades ofensivas que aportan a su equipo.

Los goles del triunfo local fueron obra de Miguel Misael Pedroza Águila, quien convirtió de penal a los 48 minutos, en tiempo de adición de la primera parte, y de Alonso Escoboza, que amplió la ventaja a los 49 del segundo tiempo.

El gol de Zabala quedó como el único descuento para Cancún, pero fue suficiente para resaltar el crecimiento del joven boliviano en el fútbol mexicano.

