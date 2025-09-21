TSE y Tribunales Electorales Departamentales notifican a jurados de mesa para la segunda vuelta

Dando cumplimiento a la actividad 75 del calendario electoral modificado para la segunda vuelta, desde este sábado 20 de septiembre se inició el proceso de notificación a los jurados de mesa de sufragio designados por los Tribunales Electorales Departamentales en todo el país, así como a los jurados designados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el voto en el exterior.

La notificación, que se realiza de manera personal y directa, tiene el propósito de garantizar que los ciudadanos sorteados conozcan oportunamente la responsabilidad que deberán cumplir en la jornada electoral de la segunda vuelta nacional de octubre de 2025.

Los jurados de mesa de sufragio son la máxima autoridad durante el día de la elección en cada mesa, responsables de la instalación, funcionamiento, control del acto de votación, escrutinio y cómputo de los votos, constituyendo un pilar esencial en el resguardo de la transparencia y legitimidad del proceso democrático.

El TSE recordó que la designación de jurados es de carácter obligatorio y que las excusas podrán presentarse a partir del lunes 22 de septiembre, ante los Tribunales Departamentales Electorales y, en el caso del voto en el exterior, ante las oficinas consulares correspondientes.

Mira la programación en Red Uno Play