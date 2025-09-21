Trágica coincidencia: Exesposo de Débora reportó el accidente aéreo sin saber que se trataba de ella

La trágica muerte de la conductora Débora Estrella en un accidente de avioneta en García, Nuevo León, México, tomó un matiz aún más dramático. Se reveló que la noticia del siniestro fue reportada inicialmente por su exesposo, el periodista José Luis García, quien en ese momento no sabía que su expareja era una de las víctimas.

El accidente ocurrió la tarde del sábado en el Parque Industrial Ciudad Mitras, donde la aeronave se desplomó cerca de la orilla de un río. José Luis García, en su labor informativa, publicó en sus redes sociales un reporte sobre la caída de la avioneta, confirmando la muerte de "una pareja" sin tener idea de la identidad de las víctimas, reporta Infobae.

Pronto, los usuarios de redes sociales comenzaron a especular en los comentarios de la publicación, señalando la posibilidad de que una de las fallecidas fuera Débora Estrella. La sospecha se intensificó debido a una historia de Instagram que la propia conductora había compartido horas antes, mostrando la avioneta en la que subió. Ante la creciente especulación y por respeto a su memoria, García eliminó la publicación poco antes de la medianoche.

La confirmación oficial de las identidades por parte de Protección Civil del Estado reveló que Débora Estrella viajaba con el piloto Bryan Ballesteros Argueta, quien también falleció en el lugar. Las autoridades continúan investigando las causas del desplome.

Un adiós entre lágrimas: Excompañero de Débora Estrella informa la noticia de su muerte

La noticia del fallecimiento de Débora Estrella resonó profundamente en el mundo del periodismo, especialmente entre sus colegas. Durante la emisión nocturna de Milenio TV, el conductor Fernando Robles tuvo la difícil tarea de anunciar la muerte de su excompañera.

Con una voz serena pero visiblemente conmovida, Robles informó a la audiencia sobre la "lamentable muerte de la periodista y conductora Débora Estrella, quien perdió la vida tras el desplome de una avioneta en el municipio de García, Nuevo León". Mientras compartía la noticia, dio un pequeño golpe en la mesa, una muestra de su dolor.

"En paz descanse nuestra querida compañera y colega. Mis condolencias a su familia", concluyó Robles. Su emotiva declaración y la forma en que el noticiero rindió homenaje a la trayectoria de Estrella, destacaron la cercanía que existía entre la periodista y su equipo, demostrando la profunda huella que dejó en el ámbito profesional y personal.

