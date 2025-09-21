La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Beni investiga el asesinato de un abogado que fue acribillado con cinco disparos al llegar a su domicilio en el barrio Reyes Magos de Guayaramerín. Según las primeras informaciones, la víctima era el defensor de Claudia Alquiza, una comerciante secuestrada a principios de este mes.

El crimen fue ejecutado con precisión, lo que llevó a las autoridades a no descartar un posible vínculo con actividades ilícitas. La policía desplegó un operativo para dar con el paradero de un sicario que, presuntamente, descendió de una motocicleta para disparar contra el abogado.

Caos y confusión tras el ataque

Un video que circula en redes sociales muestra la desesperación y el caos en la escena del crimen. En las imágenes, se observa a un grupo de personas que rodea a la víctima y la sube a un motorizado en un intento por auxiliarla. La multitud se aglomera mientras reina la confusión.

El cuerpo del abogado fue trasladado a la morgue del municipio para los procedimientos de rigor. Las autoridades han iniciado las investigaciones para esclarecer el móvil del asesinato y determinar si está relacionado con el secuestro de la comerciante.

