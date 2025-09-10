“Al huir dejaron caer cédulas de identidad”: Ciudadanos brasileños implicados en secuestro en Guayaramerín

Tras conocerse el secuestro de una mujer en Guayaramerín, el Comando Departamental de la Policía en Beni informó que, después de tres operativos, se logró establecer que ciudadanos brasileños estarían vinculados con el caso.

“Cuando la Policía intervino los domicilios ocupados por los ciudadanos brasileños, ellos, al huir, dejaron caer dos cédulas de identidad. Se cruzó la información y se logró establecer que uno de ellos forma parte de una facción delictiva”, explicó el viceministro de Régimen Interior y Policía, general Jhonny Aguilera, en entrevista con Que No Me Pierda (QNMP).

De acuerdo con el reporte, aunque las identidades en las cédulas eran falsas, mediante un examen morfológico se pudo determinar la verdadera identidad de los sospechosos.

“Uno de ellos está requerido por la justicia brasileña y, por tanto, forma parte de un grupo ligado al secuestro, sicariato y extorsión”, señaló Aguilera.

