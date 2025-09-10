TEMAS DE HOY:
Abuso a estudiante Mujer secuestrada Caso Lorgio Saucedo

29ºC Santa Cruz de la Sierra

3ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Que no me pierda

“Al huir dejaron caer cédulas de identidad”: Ciudadanos brasileños implicados en secuestro en Guayaramerín

Según el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera uno de los extranjeros identificados forma parte de un grupo de secuestro, sicariato y extorsión.

Naira Menacho

09/09/2025 23:37

Foto: Red Uno de Bolivia.
Beni

Escuchar esta nota

Tras conocerse el secuestro de una mujer en Guayaramerín, el Comando Departamental de la Policía en Beni informó que, después de tres operativos, se logró establecer que ciudadanos brasileños estarían vinculados con el caso.

“Cuando la Policía intervino los domicilios ocupados por los ciudadanos brasileños, ellos, al huir, dejaron caer dos cédulas de identidad. Se cruzó la información y se logró establecer que uno de ellos forma parte de una facción delictiva”, explicó el viceministro de Régimen Interior y Policía, general Jhonny Aguilera, en entrevista con Que No Me Pierda (QNMP).

De acuerdo con el reporte, aunque las identidades en las cédulas eran falsas, mediante un examen morfológico se pudo determinar la verdadera identidad de los sospechosos.

“Uno de ellos está requerido por la justicia brasileña y, por tanto, forma parte de un grupo ligado al secuestro, sicariato y extorsión”, señaló Aguilera.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD