“Lindo, te extraño, chauuu”: la dulce interacción de Yamal y Nicky Nicole

Los jóvenes artistas compartieron mensajes que evidencian su relación ante millones de seguidores. 

Martin Suarez Vargas

21/09/2025 10:44

El futbolista Lamine Yamal, junto a la artista Nicky Nicoles. Foto: Internet.
Lamine Yamal, futbolista español del Barcelona, y la cantante argentina Nicky Nicole, confirmaron hace unos meses su romance, y recientemente volvieron a sorprender a sus fanáticos con una interacción en redes sociales. En TikTok, Nicky Nicole respondió a un video publicado por Yamal con un mensaje que decía:

 

“Lindo, te extraño, chauuu”. El delantero español le contestó: “Ey linda, nos vemos”.

La publicación generó gran atención entre los seguidores de ambos, quienes siguen de cerca cada gesto de la pareja. Yamal, considerado una de las jóvenes promesas del fútbol español, y Nicky Nicole, estrella emergente de la música argentina, mantienen una relación que combina deporte y música, captando la mirada de millones de fans en todo el mundo.

