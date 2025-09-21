El Mónaco golea con un doblete de Ansu Fati

El español Ansu Fati cerró su semana grande con un doblete que permitió al Mónaco superar al Metz (5-2) y que confirmó una reconstrucción que marcha por el buen camino tras el tanto que marcó hace tres días contra el Club Brujas.



El Mónaco sonríe. Parece que hay opciones de volver a ver la mejor versión de Ansu Fati que deslumbró en el Barcelona. Aquella promesa, que heredó el '10' de Leo Messi en el club azulgrana pero se vio lastrado por graves lesiones, parece que asoma la cabeza del pozo para intentar recuperar la ilusión por el fútbol.



Aún tiene un largo camino que recorrer, pero, de momento, el Metz sufrió la efectividad de Ansu Fati, que saltó desde el banquillo en la segunda parte para resolver un duelo que marchaba empatado después de los 45 minutos iniciales.



Esta semana celebró un tanto inservible para el Mónaco, que fue derrotado por el Club Brujas 4-1 en la Liga de Campeones. Sin embargo, ese acierto fue el punto de partida para recuperar viejas sensaciones. De momento, el atacante cedido por el Barcelona ha roto una serie de casi dos años sin marcar en partidos consecutivos.



La última vez que lo consiguió fue con la camiseta del Brighton, cuando el 21 de octubre de 2023 marcó al Manchester City y cuatro días después al Ajax. Aquellos buenos tiempos parecían lejanos, pero este domingo dio un paso más para olvidar todos los malos tragos que ha pasado en los últimos tiempos.



Ansu Fati sustituyó a Paris Brunner cuando el encuentro marchaba 1-1 con los tantos de Habib Diallo para el Metz y de Mika Biereth para el Mónaco. Apenas tardó un minuto en dejar su sello con un remate cruzado tras un pase de la muerte de Lamine Camara con el que desniveló el marcador.



Ahí no terminó su voracidad, porque en el 83 apareció de nuevo para rematar de cabeza un centro desde la banda derecha de Diatta. Se elevó por encima de toda la defensa, picó la pelota al suelo, ajustada al palo, y celebró su gol con efusividad.



Después, Kuano en propia meta e Ilenikhena en el tiempo añadido, cerraron una goleada marcada por la resurrección de Ansu Fati. Tres tantos en tres días certifican que aún tiene cuerda para rato. El Mónaco, segundo empatado a puntos con el PSG (y un partido más), se frota las manos con el regreso de la mejor versión del atacante español.

