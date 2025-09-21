Gobierno reporta más de 49 mil operativos y 170 toneladas de cocaína secuestradas en la lucha antidroga

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó que en lo que va de la gestión se han ejecutado 49.379 operativos antidroga en todo el país, lo que permitió importantes resultados en la lucha contra el narcotráfico.

“En el país se han ejecutado 49.379 operativos que nos ha permitido secuestrar 170 toneladas de cocaína entre pasta base y clorhidrato, asimismo se ha secuestrado 1.619 toneladas de marihuana. Se ha realizado la incineración y destrucción de 5.047 fábricas de pasta base de cocaína y 388 laboratorios de cristalización de cocaína. También se ha aprehendido a 15.693 personas vinculadas al tráfico de drogas de distintas nacionalidades”, detalló la autoridad en BTV.

Respecto al reciente informe de descertificación emitido por Estados Unidos, Mamani rechazó categóricamente el documento, al considerarlo “unilateral, sesgado, político, sin ningún sustento técnico e injerencista”.

La autoridad sostuvo que Bolivia mantiene un firme compromiso con la lucha contra el narcotráfico, aunque advirtió la necesidad de fortalecer los mecanismos legales para intensificar las acciones. En ese marco, recordó que el Órgano Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley destinado a reforzar la política antidroga, cuyo tratamiento aún no avanza.

El Ministerio de Gobierno, a través del Viceministerio de Defensa Social, reiteró su determinación de continuar combatiendo el narcotráfico con operativos permanentes y en coordinación con las instituciones competentes.

Mira la programación en Red Uno Play