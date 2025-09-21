A lo Messi: Cristiano Ronaldo recibe la capa del Bisht en Arabia Saudita

El delantero portugués volvió a brillar con la camiseta del Al Nassr al convertir dos tantos frente a Al Riyadh, alcanzando así los 945 goles en su carrera profesional. La hinchada saudí celebró el triunfo de manera especial, colocándole un Bisht, la tradicional capa negra con bordes dorados que simboliza estatus y honor en la cultura árabe.

El gesto recordó a la histórica imagen de Lionel Messi vistiendo la misma prenda al levantar la Copa del Mundo en Catar 2022. Aunque los caminos de ambos futbolistas se separaron hace casi tres años, la comparación sigue viva entre sus seguidores.

El Bisht es considerado en Medio Oriente como una prenda de máximo prestigio, utilizada por jeques, príncipes y personalidades de relevancia únicamente en actos solemnes. Su entrega representa respeto y reconocimiento, lo que explica la magnitud del homenaje recibido por Ronaldo.

Durante el encuentro, parte de la afición visitante entonó cánticos a favor de Messi. Cristiano respondió a su estilo: celebró llevándose los dedos a las orejas como señal de que no escuchaba a quienes lo desafiaban.

Pese a que ya no se enfrentan en torneos oficiales desde 2022, la eterna competencia entre el portugués y el argentino sigue encendida, incluso a miles de kilómetros de distancia.

