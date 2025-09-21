Un video de seguridad captó el brutal asesinato del abogado Limbert Cruz Bazán, ocurrido la noche del sábado en el barrio Reyes Magos. Las imágenes muestran la frialdad con la que el sicario actuó, disparando a la víctima en presencia de su esposa.

El clip, con fecha del 20 de septiembre de 2025 a las 20:05 horas, muestra a Cruz y su esposa en la entrada de su domicilio. Él está montado en su motocicleta, mientras ella, con bolsas de comida en la mano, intenta abrir la puerta. Ambos lucen tranquilos, charlando y riendo, segundos antes de la tragedia.

De repente, un sujeto llega en una motocicleta, se baja y sin mediar palabra, dispara contra el abogado. Cruz salta de su moto e intenta escapar corriendo, pero el atacante lo persigue y continúa disparando. La víctima cae al suelo a unos pocos metros de su casa. Su esposa, paralizada por el terror, se queda en el lugar y gesticula hacia el atacante para que se aleje.

El video muestra que el sicario se acerca al cuerpo de Cruz Bazán, lo observa por un instante y luego se aleja tranquilamente, guardando el arma en su pantalón. Tras subirse a su motocicleta, huye del lugar sin ser detenido. El crudo registro visual ha conmocionado a la población y se ha convertido en una pieza clave para la investigación de la Felcc.

Vea el video:

Mira la programación en Red Uno Play