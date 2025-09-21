La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) identificó a la víctima del asesinato, ocurrido el sábado por la noche en Guayaramerín, como Limbert Cruz Bazán, un abogado de 39 años. El crimen, que conmocionó al barrio Reyes Magos, se produjo cuando un hombre se bajó de una motocicleta y le disparó múltiples veces a la víctima.

Según el reporte policial, el hecho se registró alrededor de las 20:25 horas en la calle Oasis. La esposa de la víctima relató que un sujeto en una motocicleta blanca se les aproximó y llamó a su esposo, diciéndole "doctor" antes de dispararle. El agresor vestía una gorra negra, pantalón jean azul y una camisa camuflada, según testimonios de los vecinos.

Imagen del hecho.

Cruz fue trasladado de inmediato al Hospital Álvaro Navarro por vecinos, pero el médico de turno confirmó que llegó sin signos vitales. La Felcc inició una investigación para esclarecer el caso, sin descartar un vínculo con actividades ilícitas.

Segùn fuentes extraoficiales, la víctima era el abogado de Claudia Alquiza, una comerciante de 34 años que fue secuestrada el pasado 7 de septiembre. La conexión ha llevado a las autoridades a sospechar de un posible ajuste de cuentas, dado que el crimen fue ejecutado con una precisión que sugiere la participación de un sicario.

La policía de Beni ha intensificado la búsqueda del responsable, mientras la comunidad local lamenta el violento deceso. El caso ha sido puesto a conocimiento del Ministerio Público.

