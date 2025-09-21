Asesinato de un abogado en Beni: Investigan si el crimen está ligado a un secuestro

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani Espíndola, confirmó que se inició una investigación por el delito de asesinato contra un abogado acribillado con varios disparos en Guayaramerín, Beni. El hecho, registrado por cámaras de vigilancia, es analizado por la policía para determinar si se trata de un ajuste de cuentas.

Según el viceministro, los videos de seguridad muestran que a las 20:25 del sábado, el abogado Limbert Cruz Bazán llegó a su domicilio con su esposa. Justo cuando ella bajaba de la motocicleta para abrir la puerta, otro sujeto en una moto se aproximó y le propinó cuatro disparos. Aunque la víctima fue auxiliada y llevada a un hospital, llegó sin signos vitales.

"Las investigaciones determinarán si tiene alguna relación con el secuestro", afirmó Mamani, refiriéndose a los rumores sobre la conexión del caso con el secuestro de una comerciante, de quien el abogado era defensor.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público trabajan en la recolección de pruebas, incluyendo los videos del momento del crimen, con el objetivo de dar con el paradero del asesino y esclarecer las circunstancias del hecho.

Mira la programación en Red Uno Play