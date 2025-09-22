TEMAS DE HOY:
Policial

Llegaron a Cotoca los restos del abogado Limbert Cruz, acribillado en Guayaramerín

Familiares, amigos y vecinos recibieron el féretro en su domicilio natal, donde será velado antes de darle cristiana sepultura.

Charles Muñoz Flores

22/09/2025 13:18

Llegaron a Cotoca los restos del abogado acribillado en Guayaramerín. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El municipio de Cotoca se convirtió este lunes en escenario de dolor y luto tras la llegada de los restos mortales del abogado Limbert Cruz Bazán, quien fue asesinado de manera violenta en el barrio Reyes Magos de Guayaramerín, Beni.

Familiares, amigos y vecinos recibieron el féretro en su domicilio natal, donde será velado antes de darle cristiana sepultura. El crimen ha causado profunda conmoción, no solo por la brutalidad del hecho, sino también por la difusión de imágenes sensibles en redes sociales.

Cruz, de profesión abogado, había dejado Cotoca hace siete años en busca de mejores oportunidades en el Beni, donde formó un hogar junto a su esposa y sus cuatro hijos, dos de los cuales vivían con él en Guayaramerín.

 “Él salió de Cotoca buscando una mejor vida, con sueños, con metas. Hoy lo esperamos en un cajón para despedirlo”, relató entre lágrimas su tía, Francia Sánchez Cruz, en entrevista con el programa El Mañanero.

La familia expresó su sorpresa ante lo ocurrido, asegurando que desconocían cualquier situación de riesgo o amenaza en la vida del jurista. Además, exigieron a las autoridades esclarecer el crimen. “Solo pedimos justicia. Que el Ministerio Público y la Policía hagan su trabajo. No queremos que este crimen quede en el olvido como tantos otros”, reclamó la tía del fallecido.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el asesinato habría sido ejecutado por un sicario, quien ya estaría siendo buscado por la Policía. No se descarta que el presunto autor material haya abandonado el país.

 

 

