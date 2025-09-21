Conozca las multas económicas para quienes no cumplen su labor de jurado electoral

Las multas económicas ascienden desde los Bs.137,5 hasta Bs.1.375 para quienes incumplan las tareas de los jurados electorales.
El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) recordó a los ciudadanos sorteados como jurados electorales para la segunda vuelta de las elecciones generales del 19 de octubre que el cumplimiento de esta función es obligatorio, y que existen multas económicas para quienes incurran en faltas leves o graves.
De acuerdo con la Resolución TSE-RSP-ADM N° 428/2024, del 20 de noviembre de 2024, en aplicación del salario mínimo nacional vigente (Bs 2.750), Decreto Supremo Nº 5383, 1 de mayo de 2025) las sanciones son las siguientes:
FALTAS LEVES
FALTAS GRAVES
El OEP reiteró que el rol de jurado electoral es una responsabilidad ciudadana fundamental para garantizar la transparencia del proceso democrático. Asimismo, exhortó a todos los sorteados a cumplir puntualmente con sus funciones, asistir a la capacitación correspondiente y participar activamente en la jornada electoral.
Mire la resolución del TSE:
