Conozca las multas económicas para quienes no cumplen su labor de jurado electoral

El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) recordó a los ciudadanos sorteados como jurados electorales para la segunda vuelta de las elecciones generales del 19 de octubre que el cumplimiento de esta función es obligatorio, y que existen multas económicas para quienes incurran en faltas leves o graves.

De acuerdo con la Resolución TSE-RSP-ADM N° 428/2024, del 20 de noviembre de 2024, en aplicación del salario mínimo nacional vigente (Bs 2.750), Decreto Supremo Nº 5383, 1 de mayo de 2025) las sanciones son las siguientes:

FALTAS LEVES

No asistir a las Juntas de Jurados: multa del 5% del salario mínimo (Bs 137,50).

Ausentarse temporalmente de la mesa sin autorización de la presidencia: multa del 30% del salario mínimo (Bs 825).

No devolver el material electoral en sobres de seguridad a los notarios, o hacerlo fuera de plazo: multa del 30% del salario mínimo (Bs 825).

No cumplir con los horarios de apertura y cierre de mesa: multa del 30% del salario mínimo (Bs 825).

FALTAS GRAVES

Negarse a firmar el acta electoral o a consignar resultados y observaciones: multa del 50% del salario mínimo (Bs 1.375).

No asistir o abandonar la mesa de sufragio sin justificación: multa del 50% del salario mínimo (Bs 1.375).

Omitir la entrega inmediata de información sobre violaciones a las normas electorales a los notarios: multa del 50% del salario mínimo (Bs 1.375).

El OEP reiteró que el rol de jurado electoral es una responsabilidad ciudadana fundamental para garantizar la transparencia del proceso democrático. Asimismo, exhortó a todos los sorteados a cumplir puntualmente con sus funciones, asistir a la capacitación correspondiente y participar activamente en la jornada electoral.

Mire la resolución del TSE:

