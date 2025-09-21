TSE llama a la responsabilidad y compromiso de los jurados electorales para la segunda vuelta

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, convocó a los ciudadanos sorteados como jurados electorales a asumir con responsabilidad este rol fundamental en el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales, prevista para el próximo 19 de octubre.

“Este es un proceso histórico, es la primera vez que en Bolivia se vive una segunda vuelta, por lo tanto, queremos motivar a estos ciudadanos que han sido sorteados a formar parte de la historia, siendo jurados electorales en el primer balotaje que vive nuestro país”, destacó Ávila a la Red Uno.

El vocal recordó que los ciudadanos que necesiten presentar una excusa para ejercer esta función tienen plazo de una semana, hasta el día viernes, y deberán respaldar su solicitud con certificados médicos o documentos que acrediten casos fortuitos.

Concluido el periodo de presentación y revisión de excusas, los nueve tribunales electorales departamentales iniciarán la capacitación de los más de 200 mil jurados electorales sorteados, quienes serán los garantes del desarrollo transparente y legítimo del proceso.

El TSE reiteró que el trabajo de los jurados electorales es esencial para garantizar la confianza ciudadana y la consolidación democrática.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play