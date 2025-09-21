TEMAS DE HOY:
Hombre se refugió del frío en un contenedor y casi es compactado por un camión de basura en Argentina

Los gritos de auxilio fueron escuchados por los trabajadores y transeúntes cuando el proceso de compactación ya había comenzado de forma automática.

Milen Saavedra

21/09/2025 12:36

Hombre se refugió del frío en un contenedor y casi es compactado por un camión de basura en Argentina
Argentina

Un dramático rescate tuvo lugar la mañana del sábado en la ciudad de Córdoba, Argentina, cuando un hombre de 35 años que se había quedado dormido dentro de un contenedor de basura fue salvado de ser compactado por un camión recolector.

Walter Gabriel Banegas, un hombre en situación de calle, se había refugiado en el contenedor la noche anterior para protegerse del frío y la lluvia. Los operarios de la empresa LAM no se percataron de su presencia al vaciar el contenedor en el camión.

 

 

Según fuentes policiales, el hombre fue rescatado justo a tiempo, ya que los gritos de auxilio fueron escuchados por los trabajadores y transeúntes cuando el proceso de compactación ya había comenzado de forma automática. "Se activó un operativo urgente para detener el proceso y rescatar al hombre", relató el comisario Claudio Jiménez, según informa Perfil.com.

Personal de la Dirección de Unidades de Alto Riesgo (Duar) y los bomberos se movilizaron para sacar a Banegas del vehículo. El hombre fue trasladado de inmediato al Hospital Misericordia con politraumatismos y fracturas en sus miembros superiores e inferiores. Pese a la gravedad de las lesiones, su estado es estable y su vida no corre peligro.

 

 

 

