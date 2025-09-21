Ministerio de Gobierno reactivará la “sala de crisis” para comandar operativo de seguridad en el balotaje del 19 de octubre

Al igual que en la primera vuelta de las elecciones generales, el Ministerio de Gobierno informó que instalará la “sala de crisis” en el BOL 110 de la ciudad de La Paz para dirigir el operativo de seguridad durante el balotaje presidencial que enfrentará a Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga el próximo 19 de octubre.

La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, explicó que la medida responde a la necesidad de garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral y destacó que se aplicará nuevamente el plan “Elecciones en Paz”, en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“La Policía va a llevar adelante los mismos operativos y las mismas acciones que se han producido para la primera vuelta”, reiteró la viceministra Arraya.

En la primera vuelta, realizada el 17 de agosto, se ordenó el acuartelamiento de 38.000 policías en todo el país, de los cuales 25.044 se encargaron de la custodia del material electoral, la vigilancia en los recintos de votación y la seguridad antes, durante y después de la jornada electoral. El resto del personal policial se destinó a los servicios rutinarios.

Para el balotaje del 19 de octubre están habilitados 7,9 millones de electores en Bolivia y en 22 países del mundo. Será electo presidente el candidato que obtenga la mayoría de votos, y el nuevo jefe de Estado deberá juramentar el 8 de noviembre.

Con información de ABI.

