¿Qué artistas participarán en la Teletón de Unicef este domingo? Te contamos

Este domingo 21 de septiembre, desde las 18:00, el campo ferial de la Expocruz será el escenario de una noche inolvidable gracias a la Teletón UNICEF 2025.

El evento, que será transmitido en vivo por la señal de la Red Uno de Bolivia, contará con la participación de reconocidos artistas nacionales e internacionales.

El cantante chileno Américo, ícono de la música tropical, encabeza la lista de invitados especiales que pondrán a bailar a toda la población con sus éxitos más aclamados.

Junto a él, se presentarán también el boliviano Luis Vega, quien con su estilo romántico ha conquistado corazones, y la carismática Lu De La Tower, una de las voces emergentes con más proyección en la escena musical del país.

“Estamos armando un escenario a todo dar para poder recibir a nuestras estrellas el día de hoy”, afirmó Rodrigo Fonseca, jefe de alianzas de UNICEF. El espectáculo promete ser un show de primer nivel, con luces, sonido profesional y una producción que busca emocionar y movilizar a miles de espectadores.

La presencia de estos artistas no solo tiene un objetivo de entretenimiento, sino que busca motivar a la población a sumarse a esta noble causa, cuya meta es recaudar 2,5 millones de bolivianos en beneficio de los niños y adolescentes de Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play