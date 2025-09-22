Bolivia es anfitrión del XI Simposio de Búfalos, con expertos de 16 países

En el marco de la Expocruz 2025, se inauguró oficialmente el XI Simposio de Búfalos de las Américas y Europa, un evento que ha reunido a 16 delegaciones internacionales de criadores, investigadores y expertos en genética. Durante los seis días del evento, del 20 al 26 de septiembre, Bolivia se convierte en el epicentro de la discusión sobre la productividad y sostenibilidad de la crianza de esta especie.

El simposio fue inaugurado por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz). Klaus Frerking, presidente de la CAO, destacó que el evento representa "un espacio de intercambio técnico y científico", y subrayó el compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la inclusión en el sector agropecuario. Frerking manifestó su confianza en que el simposio "marcará un antes y un después en la consolidación de esta especie como motor de desarrollo agropecuario boliviano".

Por su parte, Walter Ruiz, presidente de Fegasacruz, resaltó el esfuerzo de la Asociación de Criadores de Búfalos, afirmando que la crianza de este animal puede garantizar la seguridad alimentaria en el país y mejorar la genética de la especie.

Luis Quiles, presidente de la Asociación de Criadores de Búfalos, instó a los participantes a aprovechar el simposio para transformar su forma de trabajar y de soñar el futuro del sector.

Finalmente, Walter Kuljis, pionero en la crianza de búfalos en Bolivia y principal impulsor del evento, expresó su emoción al ver este "sueño" hecho realidad. Kuljis aseguró que su objetivo es mostrar al mundo la capacidad de Bolivia para producir búfalos en sus millones de hectáreas disponibles, un desafío personal que busca poner al país en el mapa de la producción de esta especie. El evento continuó con un ciclo de charlas magistrales a cargo de los expertos internacionales.

