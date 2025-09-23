Joven herida en avalancha de Oruro presenta mejoría, pero su estado sigue siendo crítico

La adolescente de 16 años que resultó gravemente herida en la avalancha humana durante un concierto en un colegio de Oruro, muestra signos de mejoría, aunque su estado sigue siendo delicado. Así lo informó el doctor Oscar Ayala, director del Hospital Obrero de Oruro, donde la joven se encuentra internada en la unidad de terapia intensiva.

La paciente ingresó de emergencia al hospital con un problema respiratorio que afectó su cerebro. La causa, según el diagnóstico, fue una encefalopatía hipóxica, que se produce cuando el cerebro no recibe suficiente oxígeno.

Neumotórax y compresión torácica

Ayala explicó que en una tomografía de control se encontró que la adolescente padece de un neumotórax, es decir, una acumulación de aire en el espacio que rodea los pulmones, lo que le estaba impidiendo respirar adecuadamente. Esta complicación se produjo a causa de la fuerte compresión torácica sufrida durante la avalancha.

A pesar de la gravedad del cuadro, el doctor confirmó que los signos neurológicos y clínicos de la paciente han sido "favorables" y que su estado crítico ha mejorado. Sin embargo, advirtió que aún no se puede descartar la posibilidad de complicaciones futuras. La joven sigue conectada a un ventilador mecánico y su evolución es monitoreada de cerca.

Ayala también resaltó la importancia de la atención temprana que recibió la paciente. "Yo creo que la han rescatado en buenas condiciones", afirmó, "porque si un paciente está unos 4 minutos sin oxigenar el cerebro, el daño es irreversible". El director del hospital lamentó la falta de educación de algunos conductores, quienes no ceden el paso a las ambulancias, lo que puede ser fatal para la atención de emergencia.

Hasta el momento, solo esta paciente ha sido ingresada en el Hospital Obrero, por lo que se presume que otras personas lesionadas en el mismo incidente pudieron haber sido trasladadas a otras clínicas de la ciudad.

