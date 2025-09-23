Diputada cuestiona rol de la ANH en caso Botrading: “Debió decomisar el combustible”

El caso Botrading sigue generando repercusiones. Esta semana, la justicia ordenó la detención preventiva de Félix Cruz, exgerente de YPFB Logística, acusado de estar vinculado a la compra de combustible importado por la empresa Botrading, cuya calidad ha sido fuertemente cuestionada.

La diputada opositora Luciana Campero calificó la compra como un escándalo de corrupción y denunció que el carburante adquirido "no es usado por nadie en el mundo" ya que tiene una altísima concentración de azufre, superando los límites establecidos en el Decreto Supremo 1499.

“Compramos ese combustible como si fuera de alta calidad, pero los informes técnicos de la ANH entre 2021 y 2024 prueban que contiene más de 50 ppm de azufre”, dijo Campero. “Esto daña los vehículos y contamina el medio ambiente”, agregó en el programa Que No Me Pierda.

Campero no solo apuntó contra Cruz, sino que exigió investigar a otras autoridades involucradas, como el director de la ANH, Germán Jiménez. Aseguró que dicha agencia tenía la obligación de controlar y decomisar el producto si no cumplía con los estándares, lo que no ocurrió.

“Si su vehículo hoy tiene fallas, es por el combustible que nos están vendiendo. Y los responsables son Jiménez, el presidente de YPFB, el Ministerio de Hidrocarburos y el presidente Luis Arce, junto a sus hijos”, afirmó.

Según la diputada, la compra del carburante continúa porque los contratos firmados con Bottrading son anuales y no se han suspendido, a pesar de las denuncias previas y de los informes técnicos negativos.

Campero señaló que, con el cambio de gobierno previsto, esperan reactivar la denuncia ante el Ministerio Público presentada en 2023. “Lo que estamos mostrando es prueba contundente de un acto de corrupción que debe ser investigado a fondo”, subrayó.

