Un video captado por una cámara de seguridad se volvió viral, mostrando el angustiante momento en que un padre y su hijo pequeño son aplastados por un portón corredizo. El incidente ocurrió mientras el hombre intentaba hacer reír a su bebé con un gesto de fuerza.

En las imágenes, se ve al hombre forzando el portón para que se mueva rápidamente sobre sus rieles. Después de lograrlo, se da la vuelta para mirar a su hijo, con la intención de demostrar su fuerza. En ese instante, la pesada estructura de metal se desprende de sus rieles y cae sobre ambos.

A pesar de los intentos del padre por detener el portón, el peso los aplastó. Inmediatamente, la madre y dos hombres que se encontraban cerca acudieron a ayudarlos. Con mucho esfuerzo, lograron levantar la puerta y liberar al padre y al niño. La madre toma rápidamente al bebé, que se encuentra llorando. El video termina con la madre sosteniendo a su hijo, mientras el padre permanece inmóvil en el suelo. Hasta el momento, no hay un informe oficial sobre el estado de salud del hombre.

El video generó diversas reacciones en redes sociales, con comentarios que lamentan el trágico accidente, pero también que critican la imprudencia del hombre.

Vea el video:

