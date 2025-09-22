TEMAS DE HOY:
Internacional

Masacre en cárcel de Ecuador deja 14 fallecidos y varios reos prófugos

Durante los 40 minutos que duraron los disturbios, se escucharon detonaciones de tres explosivos y una intensa balacera.

Milen Saavedra

22/09/2025 11:32

Masacre en cárcel de Ecuador deja 14 fallecidos. Foto: redes sociales
Ecuador

Escuchar esta nota

Al menos 14 personas, incluyendo un guía penitenciario, murieron la madrugada de este lunes en una masacre ocurrida en la cárcel de Machala, provincia de El Oro. El hecho, atribuido a un enfrentamiento entre bandas rivales, también dejó 14 heridos y la fuga de varios reclusos.

El violento incidente se desencadenó alrededor de las 2:00 de la mañana de este lunes, cuando un grupo de presos, presuntamente miembros de la banda criminal Los Lobos Box, logró salir de sus celdas. En su recorrido, asesinaron a un guía penitenciario, hirieron a dos policías y secuestraron a seis agentes más, publica el portal RT.

Posteriormente, los reos se dirigieron a otro pabellón donde se encontraban integrantes de la banda rival Los Lobos. Allí, ejecutaron a más de una docena de internos. Durante los 40 minutos que duraron los disturbios, se escucharon detonaciones de tres explosivos y una intensa balacera.

 

 

Tras la masacre, un grupo de reclusos escapó del penal, aunque la Policía Nacional informó que logró la recaptura de 13 de ellos. Desde entonces, unos 200 agentes, entre policías y militares, han sido desplegados para vigilar el recinto y retomar el control total, informa Ecuavisa.

Este trágico evento se suma a la grave crisis de violencia que asola las cárceles de Ecuador, consideradas epicentros de la lucha entre bandas criminales. Desde 2021, cerca de 600 reclusos han muerto en enfrentamientos similares. La situación llevó al presidente Daniel Noboa a declarar al país en "conflicto armado interno" y a militarizar las prisiones en un intento por recuperar el control estatal.

 

 

