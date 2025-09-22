Menor de 13 años fue secuestrada por el asesino de sus padres y logró escapar

Es la historia de una adolescente de 13 años que fue reportada como desaparecida después de que sus padres fueron hallados sin vida dentro de su vivienda, tras varios meses, la jovencita apareció y denunció que había sido secuestrada.

Todo ocurrió en octubre de 2018, en Barron, Wisconsin, Estados Unidos, los padres de la menor habían sido víctimas de un brutal asesinato y la hija desapareció, después de tres meses, la menor logró escapar de su secuestrador y logró revelar lo ocurrido.

Relató que el 15 de octubre de 2018, alrededor de la 1 de la mañana, un hombre enmascarado se estacionó frente a la casa de la familia Closs, tomó una escopeta e ingresó a la propiedad por la fuerza. Desde la entrada, mató de un disparo a James, el padre, mientras que obligó a Denise, la madre, a encerrarse con su hija en el baño y a atarla con cinta adhesiva. Luego de ello, el sospechoso asesinó a tiros a la mujer.

La niña, que en ese momento solo tenía 13 años, quedó sola, inmovilizada y en shock. Segundos después, el agresor la arrastró hasta su auto y la llevó lejos del pueblo en donde vivía.

Durante semanas, la foto de Jayme estuvo en carteles, noticieros y redes sociales, tras el hallazgo se reveló que el secuestrador, se había obsesionado con la joven, e ideó todo un plan macabro para llevársela con él.

En primer lugar, robó una escopeta de calibre 12 a su padre y media docena de cartuchos, luego compró guantes y un pasamontaña para pasar desapercibido. Además, se afeitó la cara y la cabeza, para evitar ser reconocido.

Durante los tres meses que Jayme estuvo en cautiverio, el secuestrador tomó medidas extremas para mantenerla escondida.

Sin embargo y afortunadamente, después de casi tres meses, la joven encontró la oportunidad para recuperar su libertad. Su secuestrador había salido de la cabaña y la dejó sola por un tiempo, por lo que aprovechó ese momento para escapar.

En su camino pidió ayuda a una mujer, llamaron a vecinos y se contactaron con la Policía, quienes acudieron rápidamente, poco después se capturó al secuestrador, que se encontraba cerca de ese lugar.

El hombre recibió dos cadenas perpetuas por el asesinato de la pareja, y 40 años adicionales por el secuestro de la joven.

