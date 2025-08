Unas vacaciones familiares de ensueño se convirtieron en pesadilla en Ixtapa, México, cuando Sagid, un turista de 36 años, murió electrocutado en el jacuzzi del hotel Pacífica Resort. El trágico suceso, ocurrido el pasado 22 de julio, ha desatado una campaña de denuncia por parte de su esposa e hijo, quienes sobrevivieron a las descargas eléctricas y acusan al complejo turístico de falta de mantenimiento y de intentar ocultar los hechos.

Según el testimonio de la esposa, Phanni, el incidente ocurrió cuando los tres miembros de la familia ingresaron al jacuzzi de su habitación. De repente, comenzaron a sentir descargas eléctricas. Mientras ella y su hijo lograron salir del agua, Sagid intentó sostenerse de un pilar, lo que, según las primeras informaciones, provocó una descarga fatal.

Las acusaciones de la familia contra el hotel son graves. Sostienen que hubo una "falla eléctrica en el sistema de hidromasaje" y que el lugar no contaba con las condiciones adecuadas de seguridad. Además, denuncian que la respuesta del complejo turístico fue negligente: no había un médico disponible y el personal que acudió al lugar era un guardavidas sin experiencia.

La polémica no termina ahí. Los familiares aseguran que hubo un intento de manipulación de la evidencia. Testigos habrían visto a personal de mantenimiento del hotel manipular la instalación eléctrica después de la muerte de Sagid. Por si fuera poco, la familia acusa al área jurídica del resort de presionar a Phanni para que autorizara la cremación inmediata del cuerpo, a lo que ella se negó rotundamente.

A más de una semana de la tragedia, ni el hotel Pacífica Resort ni la Fiscalía General del Estado de Guerrero han emitido un comunicado oficial. Esta falta de respuestas ha generado indignación, y la familia ha advertido que si no hay avances en la investigación, harán públicos videos y pruebas que respaldan sus acusaciones. "Sagid no murió por accidente, murió por negligencia. No fue una tragedia, fue un crimen evitable, y no vamos a permitir el encubrimiento”, reza uno de los comunicados difundidos en redes.

El caso ha trascendido la esfera local, con usuarios de varios países exigiendo una investigación penal y justicia para la víctima, mientras que el hotel continúa operando con normalidad a pesar de la grave denuncia.

