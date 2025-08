Reabren principal puerto de Perú tras caída de contenedores al mar de buque taiwanés

El puerto del Callao, el principal de Perú y uno de los más grandes de América Latina, fue reabierto este viernes tras permanecer cerrado durante 6 horas debido a la caída de 50 contenedores al mar desde un buque de bandera taiwanesa, informó la Marina.

"Ya hemos procedido a la reapertura para continuar las operaciones en el puerto", dijo el capitán del puerto, Amílcar Velásquez, al canal N de televisión. "Por seguridad tenemos una patrullera marítima para que las embarcaciones no pasen por lugar", indicó.

La capitanía de Puerto de Callao había dispuesto en horas de la mañana el cierre total del puerto, restringiendo todo tipo de actividades y operaciones costeras y portuarias dentro o fuera de la bahía.

La Marina dispuso el despliegue de dos patrulleras para coordinar los trabajos de búsqueda de los contenedores, cuya mercadería flota en el mar.

"No es carga peligrosa que pueda contaminar el mar. Eso está descartado", señaló el oficial tras comunicar que no hubo heridos en el incidente, producido a 2 kilómetros de la bahía del Callao, vecino a la capital peruana. Explicó que el "buque no realizaba operaciones de carga o descarga en ese momento".

Según la prensa, la causa del accidente fueron los fuertes y anómalos olores que afectaron el litoral en los últimos días. El buque de bandera taiwanesa Ever Lunar, que se encuentra fondeado en la bahía, transportaba 7.000 contenedores y llegaba de Panamá.

¿Qué pasó en el Puerto del Callao?

El Puerto del Callao, el más importante de Perú, fue cerrado por completo este viernes luego de que al menos 20 contenedores cayeran al mar desde un buque mercante taiwanés. El incidente se produjo debido a los fuertes oleajes anómalos que han afectado la costa peruana en los últimos días.

El capitán Amílcar Velásquez, Capitán de Puerto del Callao, indicó que el buque Everunar, de la compañía Evergreen y con capacidad para 7,000 contenedores, se encontraba fondeado en la bahía a la espera de ingresar al puerto cuando ocurrió el accidente.

Como consecuencia, la Capitanía de Puertos del Callao decidió cerrar el puerto a partir de las 10:30 a.m. (hora local). Esta medida prohíbe todo tipo de actividades y operaciones portuarias y costeras, incluyendo la navegación y la pesca, ya que los contenedores representan un peligro para la seguridad marítima.

La disposición afecta a varias zonas clave como la Bahía del Callao, la Bahía de Ancón y múltiples muelles y terminales, paralizando temporalmente el movimiento de mercancías. Las autoridades regionales también han emitido alertas a la población sobre el cierre de los puertos.

