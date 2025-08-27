Petróleo sube: caída de reservas en EE.UU. impulsa precios y refuerza la demanda de gasolina

Los precios del petróleo cerraron al alza este miércoles, impulsados por una nueva caída en las reservas de crudo en Estados Unidos y una demanda de combustibles que sigue firme en ese país.

El barril de Brent del Mar del Norte para entrega en octubre ganó 1,23% y se ubicó en 68,05 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en septiembre avanzó 1,42% hasta 64,15 dólares.

Reservas y demanda

De acuerdo con la Administración de Información de Energía (EIA), en la semana que terminó el 22 de agosto, las reservas comerciales de crudo cayeron en 2,4 millones de barriles, más de lo esperado por los analistas. Sin la reserva estratégica, los inventarios se ubicaron en 418,3 millones de barriles.

En paralelo, la reserva estratégica creció hasta 404,2 millones de barriles, su mayor nivel desde octubre de 2022.

La demanda también mostró fortaleza: los productos refinados entregados al mercado estadounidense aumentaron 0,5%, mientras que la demanda de gasolina subió 4,5%, superando otra vez los 9 millones de barriles diarios, un umbral clave para los operadores.

“La demanda es buena y esperamos una recuperación más marcada con el fin de semana largo del Labor Day”, señaló Andy Lipow, de Lipow Oil Associates, a la AFP.

Factores internacionales

En el frente geopolítico, Estados Unidos duplicó del 25% al 50% los aranceles a productos importados desde India, como represalia por las compras de petróleo ruso realizadas por Nueva Delhi.

El mercado seguirá de cerca si India mantiene su ritmo actual de importaciones de crudo ruso o reduce los volúmenes. Tras China, India es el segundo mayor comprador del crudo ruso, que representó en 2024 alrededor del 36% de sus importaciones, frente a apenas el 2% antes de la guerra en Ucrania.

Mira la programación en Red Uno Play