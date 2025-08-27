Un agricultor de 63 años falleció este miércoles en Silla, Valencia, tras volcar el tractor en el que se encontraba trabajando en una parcela del municipio. La víctima, residente en Albal, había logrado incorporarse tras el accidente, pero segundos después se desplomó y quedó inconsciente en el suelo, según relataron testigos que presenciaron la escena.

El aviso fue recibido al mediodía por los servicios de emergencia, que enviaron de inmediato a agentes de la Policía Local de Silla, Guardia Civil y personal sanitario. Los médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no lograron revertir la situación y solo pudieron confirmar la muerte del hombre.

Las primeras investigaciones apuntan a que el accidente pudo deberse a un despiste del conductor, que al salirse de la vía y llevar una cuba remolcada, provocó el vuelco del tractor que terminó aplastándolo. La Policía Local continúa analizando las circunstancias que provocaron este trágico suceso.

Este lamentable hecho pone de relieve los riesgos de las labores agrícolas y la importancia de extremar las medidas de seguridad en el campo.

