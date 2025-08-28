“Temo que mi hijo sufra lo mismo”: hombre denuncia a su ex por golpear a un niño con un cinturón en el rostro

Un caso de presunto maltrato infantil ha generado indignación en Tamaulipas, México, tras la difusión de un video en el que una mujer, identificada como Mariana, golpea en el rostro a un niño de ocho años con un cinturón mientras realizaba su tarea.

La grabación fue difundida en redes sociales por Benjamín, expareja de la mujer, quien además denunció que su hijo de cuatro años está siendo retenido ilegalmente y que no lo ve desde el pasado 5 de febrero.

Aunque Benjamín aclaró que no es el padre del menor agredido en el video, aseguró que desde abril acudió al DIF para denunciar los hechos, pero le respondieron que no podía proceder al no ser familiar directo.

Según su relato, la mujer habría ejercido violencia física y psicológica contra sus propios hijos, con golpes, mordidas y amenazas, sin que hasta ahora las instituciones hayan tomado medidas efectivas.

“Yo tengo un hijo con ella de ahora cuatro años, que desde el pasado 5 de febrero no he podido ver, ni siquiera comunicarme con él, ya que ella no lo permite. Temo que esté pasando por los mismos maltratos, ya que ella es una persona violenta con los niños”, indicó.

Tras hacer público el caso, Benjamín afirmó haber recibido amenazas telefónicas, en las que lo alertaron de posibles denuncias falsas en su contra.

Ante la falta de respuesta institucional, pidió a la sociedad que difunda el caso para presionar a las autoridades, proteger a los menores y garantizar que se rompa el ciclo de violencia en el que se encuentran.

Mira la programación en Red Uno Play